Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait pris une grande décision pour Pogba !

Publié le 13 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, s’intéresserait au profil de Paul Pogba. Mais les Merengue pourraient se retirer de ce dossier et laisser le champ libre au PSG.

Certes, Paul Pogba était une piste prioritaire de Zinedine Zidane lors du dernier mercato estival. L’entraîneur français parlait ouvertement d’une potentielle arrivée du milieu de Manchester United au Real Madrid. Finalement, le transfert ne s’est pas réalisé, mais les Merengue seraient toujours sur le coup ces derniers temps pour le Français, à l’instar du PSG et de la Juventus. Néanmoins, le Real Madrid pourrait être amené à définitivement tourner la page Pogba à l’approche du prochain mercato.

Paul Pogba plus dans les plans du Real Madrid ?