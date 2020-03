Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Les supers affaires de l’été du côté de… Manchester City !

Publié le 13 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Alors que les Citizen sont exclus de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons suite à leur non-respect du fair-play financier, différents clubs pourraient profiter de plusieurs très bonnes affaires…

Cette saison pour être la dernière chance de Guardiola de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City. En effet, le coach catalan du club anglais dispute peut-être sa dernière saison sur le banc des Citizen , puisque le club a été exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons à venir, à cause de leur non-respect du fair-play financier. Une décision lourde de conséquences pour Manchester City qui, en plus de potentiellement perdre son coach actuel, pourrait perdre plusieurs éléments importants de son effectif…

Sterling, destination Real ?

Alors que Raheem Sterling déclarait il y a quelques semaines que le Real Madrid était « un rêve » pour lui, un départ semble envisageable pour l’international anglais. l’ancien ailier de Liverpool pourrait venir remplacer Gareth Bale dans l’effectif Madrilène, alors que le Gallois semble de plus en plus indésirable du côté de la Casa Blanca .



Outre Sterling, des joueurs comme Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sané, Bernardo Silva, Phil Foden ou encore Aymeric Laporte pourraient aller voir ailleurs sans qualification européenne de Manchester City. Des bonnes affaires à ne surtout pas négliger, et avec cette exclusion, il ne sera pas facile pour Manchester City de garder toutes ses stars.

David Silva, LA bonne affaire ?

Qui a dit qu’à 34 ans on ne pouvait plus jouer au football ? En fin de contrat en juin prochain, l’international espagnol David Silva peut signer n’importe où gratuitement pour la saison prochaine. Malgré quelques pistes qui l’envoient du côté de la MLS, et notamment à l’Inter Miami, nouveau club de David Beckham, David Silva dispose encore d’assez de qualité technique pour faire du bien dans n’importe quel milieu de terrain d’un club européen. Et si c’était lui, LA bonne affaire à Manchester City ?