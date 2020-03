Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme menace qui se confirme pour Aubameyang !

Publié le 12 mars 2020 à 19h00 par B.C.

Dans la short-list du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez, Pierre-Emerick Aubameyang serait également pisté par l'Inter Milan.

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone souhaiterait mettre la main sur Lautaro Martinez. L'international argentin est en effet l'un des plus grands espoirs offensifs du moment et bénéficie d'un soutien de poids au sein du club culé en la personne de Lionel Messi, son coéquipier en sélection. Cependant, la concurrence est forte dans ce dossier. Le PSG et le Real Madrid auraient également des vues sur l'attaquant de l'Inter Milan, incitant le Barça à regarder ailleurs au cas où. Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang ferait office d'alternative pour les Blaugrana , mais là aussi, c'est encore loin d'être gagné.

L'Inter également intéressé par Aubameyang