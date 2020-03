Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça aurait tranché entre Neymar et Lautaro Martinez !

Publié le 12 mars 2020 à 12h15 par A.M.

L'été prochain, le FC Barcelone a l'intention de frapper fort sur le marché des transferts notamment dans le secteur offensif. Et entre Lautaro Martinez et Neymar, le Barça semble avoir une préférence.

Confronté à des difficultés dans son secteur offensif, le FC Barcelone s'est retrouvé dans l'obligation de recruter un joker médical suite aux blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Dans cette optique, Martin Braithwaite a débarqué pour 18M€ en provenance de Leganès. Toutefois, le Barça cherchera encore à se renforcer l'été prochain avec le recrutement d'un grand attaquant. Et les deux noms qui reviennent le plus régulièrement sont ceux de Neymar et Lautaro Martinez.

Le Barça privilégie Neymar