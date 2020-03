Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation de taille sur l’avenir de Neymar !

Publié le 12 mars 2020 à 0h45 par J.-G.D.

Après quelques difficultés auprès de certains joueurs du PSG, dont Edinson Cavani, Neymar aurait confié son bien-être à son entourage.

Transféré au PSG en 2017 pour 222M€, un record dans le football mondial, Neymar reste un cas à part. Entre ses volontés de quitter le club l’été dernier et ses nombreuses blessures, le N°10 parisien peine à montrer son plus beau visage. La presse brésilienne explique que Leonardo n’écarterait pas le départ des joueurs mécontents de leur sort. Neymar pourrait ainsi faire partie des membres du vestiaire susceptibles de quitter le PSG lors du mercato estival, mais le principal concerné afficherait un certain bien-être au sein du club de la capitale.

Neymar heureux au PSG ?