Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Mauro Icardi ?

Publié le 11 mars 2020 à 18h15 par A.C.

En Italie, on aurait de plus en plus de doutes au sujet de l’avenir de Mauro Icardi, prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Mauro Icardi est des plus flous. Il y a encore quelques mois, il ne faisait aucun doute que Leonardo allait lever l’option présente dans le contrat du joueur prêté par l’Inter, fixée à 70M€. Ces derniers temps, les choses semblent avoir radicalement changé. La presse italienne a en effet expliqué plusieurs fois qu’Icardi pourrait finalement ne pas rester au PSG, avec notamment une opération montée avec la Juventus.

Icardi pourrait finalement être gardé par le PSG