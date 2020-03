Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a failli plomber le transfert de Keylor Navas !

Publié le 11 mars 2020 à 15h15 par A.M.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a déboursé 15M€ afin de s'offrir Keylor Navas en provenance du Real Madrid. Un deal qui aurait pu capoter à cause d'un certain Mino Raiola.

De retour au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo s'est rapidement saisi d'une première mission importante, à savoir tout changer dans les buts du club. Dans cette optique, Alphonse Areola et Kevin Trapp sont partis tandis que Keylor Navas a débarqué en provenance du Real Madrid pour 15M€ et Sergio Rico a été prêté par le FC Séville afin d'assurer le rôle de doublure. Et alors que le portier costaricien donne satisfaction, Mino Raiola avait un autre plan pour le PSG.

Raiola a tenté de placer Donnarumma au PSG