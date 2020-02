Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à retenter le coup pour Donnarumma ?

Publié le 15 février 2020 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison 2020-2021, Gianluigi Donnarumma susciterait l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Lors du prochain mercato estival, il pourrait y avoir une lutte XXL entre le PSG, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United…

L’Europe pourrait s’arracher Gianluigi Donnarumma l’été prochain. En fin de contrat à l’issue de la saison 2020-2021, le gardien italien serait loin d’une prolongation avec le Milan AC. Une situation qui n’aurait pas échappé au Real Madrid et à la Juventus. Zinedine Zidane et Maurizio Sarri seraient prêts à en profiter pour arracher Gianluigi Donnarumma aux Rossoneri . Mais, ils seraient loin d’être seuls.

Le PSG, Manchester United et Chelsea dans la danse pour Donnarumma ?