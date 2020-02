Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cela s'activerait sérieusement en coulisse pour Isco !

Publié le 15 février 2020 à 20h00 par La rédaction

Plusieurs clubs anglais seraient intéressés par le profil d’Isco. Mais le prix du joueur du Real Madrid ne devrait pas être donné, compte tenu de sa première partie de saison encourageante.

Après plusieurs mois en dessous de son niveau habituel, Isco semble reprendre du poil de la bête ces dernières semaines au Real Madrid. L'Espagnol doit probablement ce retour en bonne forme en grande partie à Zinedine Zidane, qui a toujours gardé confiance en lui et l'Espagnol lui a bien rendu sur le terrain. Ceci dit, en cas d’offre intéressante, Zinedine Zidane pourrait être ouvert à un départ d’Isco l’été prochain.

Arsenal et Chelsea devraient revenir à la charge pour Isco l'été prochain