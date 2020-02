Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG pense à Gabriel (LOSC)

Publié le 15 février 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Courtisé en Angleterre, Gabriel serait également dans le viseur du PSG. Le défenseur du LOSC est une option pour succéder à Thiago Silva.

Au LOSC depuis 2017, Gabriel a récemment prolongé son contrat dans le Nord. Un bail qui court désormais jusqu’en 2022 pour le défenseur central brésilien (27 rencontres pour 1 but cette saison). Mais comme révélé par le10sport.com , Gabriel (22 ans) est un garçon très courtisé, notamment en Angleterre. Lors du dernier mercato d’hiver, deux clubs de Premier League ont dégainé une offre.

Un dossier à 30 millions d'euros

Arsenal et Everton s’intéressent très fortement à Gabriel. Et les deux clubs pourraient se montrer de nouveau offensif dans les semaines à venir pour tenter de finaliser son transfert pour l’été prochain. Mais selon nos informations, un club français en pince aussi pour lui. Il s’agit du PSG. Dans la perspective d’un départ de Thiago Silva en juin prochain, à la fin de son contrat, Paris pense à Gabriel pour prendre sa succession. A 35 ans, Thiago Silva pèse lourd dans la masse salariale parisienne et malgré des prestations sportives de haute qualité, les dirigeants parisiens pourraient ne rien lui proposer. Une économie de salaire XXL pour se donner de l’air (une manœuvre financière importante pour un club qui essaye de prolonger Neymar et Mbappé, à grand renfort d’augmentation de salaire). Côté transfert, Gabriel est un dossier qui peut se régler autour des 30 millions d'euros. Pour rappel, le LOSC a dépensé trois petits millions d'euros pour le faire venir de Rio Ave en 2017.