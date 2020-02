Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Arsenal et Everton ont dégainé des offres !

Publié le 3 février 2020 à 14h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, deux clubs anglais ont fait le forcing durant le mercato d’hiver pour un talent du LOSC. Mais les dirigeants lillois ont décliné les différentes propositions.

Le LOSC a pris l’habitude d’être attaqué par les clubs européens. Plusieurs des talents lillois sont en effet en excellentes positions sur les tablettes des écuries anglaises, italiennes ou encore espagnoles. Et deux clubs de Premier League ont tenté leur chance, au mois de janvier, pour le défenseur des Dogues, Gabriel. Selon nos informations Arsenal et Everton étaient à la manœuvre des offensives de l’hiver.

Le LOSC a tout refusé

Durant plusieurs jours, Arsenal et Everton ont transmis des offres fermes pour le transfert de Gabriel (22 ans). Mais les dirigeants lillois ont estimé que ces propositions n’étaient pas à la hauteur de leurs attentes et ont ainsi dit non à toutes les offres. Dans le même temps, les Dogues ont proposé une prolongation de contrat au défenseur brésilien, acceptée par son clan (deux années supplémentaires). Désormais lié jusqu’en 2023, Gabriel reste néanmoins dans les viseurs d’Arsenal et d’Everton pour l’été prochain. Il y a de fortes chances que ces deux clubs reviennent à la charge, avec des propositions supérieures à celles du dernier mercato hivernal. Et Lille pourra tout à fait le vendre si les montants correspondent à leurs attentes.