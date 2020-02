Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mbappé facilité par... Neymar ?

Publié le 3 février 2020 à 13h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, notamment vers le Real Madrid, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG afin de sortir de l’ombre de Neymar.

Depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Champion du monde avait préféré rejoindre le club parisien plutôt que la Casa Blanca en juillet 2017. Mais ce n’est peut-être que partie remise, puisque depuis qu’il a signé au PSG, son nom est toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid qui en a fait son grand objectif. Et Neymar pourrait bien tout débloquer.

Mbappé fatigué d’être dans l’ombre de Neymar ?