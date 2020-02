Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait repoussé une offre stratosphérique !

Publié le 3 février 2020 à 10h45 par A.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait refusé une énorme offre de prolongation de contrat offerte par Leonardo.

Kylian Mbappé sera probablement un joueur très convoité dans les prochains mois. Il faut dire que le Real Madrid en a fait sa grande priorité pour le futur et pourrait bien transmettre une offre record au PSG afin de convaincre le club de la capitale de lâcher son attaquant dont le contrat prend fin en juin 2022. Afin d’écarter toute menace, le PSG tenterait donc blinder sa star en prolongeant son bail.

Mbappé refuse le même salaire que Neymar