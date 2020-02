Foot - PSG

PSG - Polémique : Nouvel épisode dans le clash entre Mbappé et Tuchel ?

Publié le 3 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que la colère affichée par Kylian Mbappé à l’encontre de Thomas Tuchel samedi face à Montpellier a fait grand bruit, l’attaquant du PSG aurait pris la parole à ce sujet dans le vestiaire.

Très agacé par sa sortie en jeu dimanche malgré le carton du PSG face à Montpellier en championnat (5-0), Kylian Mbappé n’avait pas caché sa colère vis-à-vis de Thomas Tuchel. Et ce clash a rapidement fait réagir les observateurs : « Je suis convaincu que les deux ne seront plus au PSG l’année prochaine. C’est-à-dire que si Tuchel reste, Mbappé demandera à partir et peut-être que si Mbappé dit : ‘c’est Tuchel ou moi’, Tuchel partira », a d’ailleurs expliqué Pierre Ménès dimanche soir dans le Canal Football Club. Et dimanche, ce clash entre Mbappé et Tuchel aurait connu un nouvel épisode dans le vestiaire du PSG.

Mbappé aurait pris la parole en interne