Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ménès ne voit pas Mbappé continuer ave Tuchel !

Publié le 2 février 2020 à 20h45 par A.D.

Alors que Thomas Tuchel et Kylian Mbappé se sont pris le bec ce samedi, Pierre Ménès a estimé que l’un des deux allait quitter le PSG à la fin de la saison.

Thomas Tuchel ou Kylian Mbappé ? Le PSG pourrait être contraint de trancher à la fin de la saison. Ce samedi, Kylian Mbappé s’en est pris à Thomas Tuchel. Sorti et remplacé par Mauro Icardi, le champion du monde français n’a pas du tout apprécié le choix de son coach et l’a fait clairement savoir. Selon Pierre Ménès, une cohabitation entre les deux hommes la saison prochaine est désormais impossible.

«Si Tuchel reste, Mbappé demandera à partir»