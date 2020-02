Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Tuchel... Comment Zidane pourrait tirer son épingle du jeu !

Publié le 2 février 2020 à 20h15 par A.D.

Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ont eu une petite altercation ce samedi. Alors que la relation entre les deux hommes ne serait pas au beau fixe, le Real Madrid serait de plus en plus confiant pour le recrutement de l’attaquant du PSG.

Le Real Madrid voudrait profiter de l’altercation entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel. Lors de la réception de Montpellier ce samedi, le numéro 7 du PSG a été sorti et remplacé par Mauro Icardi. Et il semblerait que Kylian Mbappé n’ait pas du tout apprécié le choix de son coach. Lors de sa sortie, le champion du monde français a fait part de son mécontentement à Thomas Tuchel avant de prendre place sur le banc des remplaçants.

Tuchel pourrait pousser Mbappé dans les bras de Zidane