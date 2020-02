Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte préparerait son offensive pour Layvin Kurzawa !

Publié le 2 février 2020 à 17h15 par J.-G.D.

À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa serait toujours une piste concrète de l’Inter Milan.

Promis à un départ vers la Juventus lors du mercato hivernal, Layvin Kurzawa ira finalement au bout de son bail avec le PSG. L’échange entre l’international français et Mattia De Sciglio, défenseur de la Juventus, a donc capoté. La faute à Maurizio Sarri, coach de la Vieille Dame , selon les informations du 10 Sport. Leonardo, directeur sportif parisien, s'était d'ailleurs expliqué sur ce dossier, assurant : « On avait un accord pratiquement fait avec le joueur, avec De Sciglio, du côté de la Juve. On est contents que Layvin reste. Il a son espace dans l'équipe ». Egalement sur les rangs cet hiver, l’Inter Milan surveillerait toujours la situation de Kurzawa, titulaire et buteur lors de large victoire du PSG face à Montpellier samedi (5-0). Et les Lombards ne devraient pas lâcher l'affaire pour Kurzawa.

Les portes de l’Inter Milan seraient grandes ouvertes pour Kurzawa