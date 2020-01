Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Kurzawa directement recalé par… Sarri ?

Publié le 30 janvier 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Si l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio n’a pas eu lieu, c’est d’abord une décision de l’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri. Explication.

Tout proche de conclure un accord pour l’échange entre Kurzawa et De Sciglio, le PSG et la Juventus Turin ont finalement mis un terme aux négociations. Pas de motif évoqué par les deux clubs mais les discussions sont bien terminées, à quelques heures de la fermeture du mercato d’hiver. Et selon nos informations, la raison de cet échec s’appelle : Maurizio Sarri. Si le profil de Layvin Kurzawa ne faisait pas l’unanimité au sein de la Juventus, l’entraîneur italien faisait partie des sceptiques. Et c’est finalement lui qui a eu le dernier mot au moment de trancher dans le vif. Si l’état de santé de Danilo a été évoqué, il est vrai que la polyvalence de De Sciglio, et sa capacité à pouvoir jouer à droite, a compté. Mais le principal échec du dossier reste bel et bien une décision de Sarri, pas convaincu par le profil de Kurzawa et donc des bienfaits d’un possible échange.