Mercato - PSG : Kurzawa, Cavani… Tuchel règle les dossiers brûlants de Leonardo !

Publié le 30 janvier 2020 à 17h45 par A.M.

Présent devant les médias après la victoire à Pau (2-0), Thomas Tuchel s’est prononcé sur la fin du mercato du PSG, et notamment les deux cas les plus chauds : Layvin Kurzawa et Edinson Cavani.

Le temps presse. Il reste moins de 36 heures avant la fermeture du mercato d’hiver et de nombreux dossiers ne sont toujours pas réglés. C’est notamment le cas au PSG où Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Désireux de quitter le club de la capitale afin de rejoindre l’Atlético de Madrid, le Matador attend toujours que les Colchoneros trouvent accord avec le PSG où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. Présent en conférence de presse après la victoire contre Pau (2-0), Thomas Tuchel a évoqué la fin du mercato du PSG.

«On n'a aucun stress avec Layvin et Edi»