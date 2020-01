Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce Champion du monde qui a plombé le transfert de Cavani !

Publié le 30 janvier 2020 à 16h15 par A.M.

L’Atlético de Madrid n’a pas réussi à répondre aux exigences du PSG pour Edinson Cavani. Et pour cause, les Colchoneros ont attendu en vain un départ de Thomas Lemar.

Plus les minutes s’écoulent, plus les chances de voir Edinson Cavani rejoindre l’Atlético de Madrid s’amenuisent. Désireux de rejoindre les Colchoneros dès cet hiver, le Matador avait fait part de ses velléités de départ à Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG ne comptait pas brader son numéro 9 bien qu’il ne lui reste que six mois de contrat. Et l’Atlético de Madrid n’aurait jamais été en mesure de répondre aux exigences financières du PSG comme l’a révélé AS , qui estime que les chances de voir Cavani rejoindre la capitale espagnole sont désormais quasi nulles.

Sans la vente de Lemar, l’Atlético n’a pas pu s’offrir Cavani