Mercato - PSG : Ultime coup de tonnerre pour Cavani !

Publié le 30 janvier 2020 à 15h15 par A.M. mis à jour le 30 janvier 2020 à 15h18

À quelques heures de la fermeture du mercato estival, la tendance semble désormais claire, Edinson Cavani ne rejoindra pas l’Atlético de Madrid, incapable de répondre aux exigences du PSG.

Le feuilleton Cavani touche à sa fin. Au cœur de toutes les spéculations depuis l’ouverture du mercato d’hiver, le Matador veut quitter le Paris Saint-Germain dès maintenant à six mois de la fin de son contrat afin de retrouver du temps. Et son choix est clair, il veut rejoindre l’Atlético de Madrid. Et alors que l’optimisme régnait dans ce dossier au sein du clan Cavani, l’agent de l’Uruguayen Walter Guglielmone était de retour à Paris mercredi soir. Ce qui ne laissait présager rien de bon.

L’Atlético n’y croit plus pour Cavani !