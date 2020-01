Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani arrivera-t-il à quitter le PSG cet hiver ?

Publié le 30 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Plus que quelques heures avant la clôture du mercato hivernal. Et l’une des questions est de savoir si Edinson Cavani arrivera ou non à quitter le PSG avant le 31 janvier minuit.

A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani souhaite partir avant la fin du mois de janvier, avec pour objectif de rejoindre l’Atlético de Madrid. Toutefois, pour le moment, le Matador est toujours un joueur de Thomas Tuchel à part entière. Il faut dire qu’en coulisse, les négociations seraient très compliquées entre les Colchoneros et Leonardo. Les positions divergeraient, notamment en ce qui concerne le montant de l’opération. Néanmoins, chaque heure, de nouvelles évolutions sont à noter dans ce dossier Cavani et en coulisse, cela ne cesserait de bouger afin d’acter ce possible départ de l’Uruguayen.

Une ultime offensive de l’Atlético ?