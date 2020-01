Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aurait recalé David Beckham !

Publié le 30 janvier 2020 à 13h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs, Edinson Cavani ne devrait pas rejoindre la MLS, ses prétentions salariales étant trop importantes pour l’Inter Miami.

À moins de 36 heures de la fermeture du mercato d’hiver, le dénouement du feuilleton Cavani demeure incertain. Il faut dire que le Matador souhaite partir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, et l’a fait savoir à Leonardo. Son objectif prioritaire est de signer à l’Atlético de Madrid, mais les Colchoneros n’ont toujours pas trouvé d’accord avec le PSG qui réclamerait un peu plus de 20M€. Les Madrilènes pourraient d’ailleurs prochainement revenir à la charge avec une offre à 18M€.

Cavani inaccessible pour l’Inter Miami ?