Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les craintes du clan Cavani…

Publié le 30 janvier 2020 à 8h45 par A.C.

Walter Guglielmone, agent et demi-frère d’Edinson Cavani, a quitté Madrid, où il négociait avec l’Atlético de Madrid.

Edinson Cavani ne semble avoir qu’une seule idée en tête : quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat avec le PSG et qu’il ne joue que très peu, l’attaquant a demandé un bon de sortie à Leonardo, mais pour le moment les Colchoneros ne semblent pas dans la capacité de satisfaire les Parisiens. Alors que le mercato hivernal approche de son terme, ce dossier rentre dans la dernière ligne droite…

L’agent de Cavani « très pessimiste »