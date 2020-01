Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un blocage entre Cavani et l'Atlético de Madrid ?

Publié le 29 janvier 2020 à 22h15 par La rédaction

L’agent d’Edinson Cavani était ce mercredi à Madrid pour finaliser les termes d’un éventuel contrat avec l’Atletico, mais ce dernier pourrait rentrer à Paris sans avoir trouvé de terrain d'entente avec le club madrilène.

C’est un transfert qui aura animé tout le mois de janvier. Alors que le PSG aurait refusé les deux premières offres de l’Atletico Madrid pour Edinson Cavani, les Colchoneros prépareraient une 3ème et ultime offre de 18M€, plus 3M€ de bonus, selon plusieurs sources en France et Espagne. Mais si l’Atletico arrivait à convaincre le PSG de lâcher son avant-centre avec cette dernière offre, tout ne serait pas arrangé avec l’entourage d’Edinson Cavani.

Pas d’accord entre Cavani et l’Atletico ?