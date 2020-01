Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour combien faudrait-il vendre Edinson Cavani ?

Publié le 29 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Entre le PSG et l’Atlético de Madrid, cela bloquerait toujours pour le transfert d’Edinson Cavani, notamment en ce qui concerne le montant de l’opération. Pour combien faudrait-il alors vendre l’Uruguayen ?

Plus que quelques heures avant la clôture du mercato hivernal. Un temps qui sera précieux pour Edinson Cavani. En effet, pour le moment, l’Uruguayen est toujours un joueur du PSG, mais désire rejoindre l’Atlético de Madrid afin la fin du mois de janvier. Si un départ semblait totalement exclu il y a quelques jours encore, Leonardo a désormais lâché du lest, voyant ses conditions à la baisse. Pour autant, les Colchoneros devront y répondre pour espérer acter le renfort de Cavani au sein de l’effectif de Diego Simeone. Et pour le moment, cela ne serait toujours pas le cas…

Cavani, à quel prix ?