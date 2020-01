Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du clan Cavani sur l’offensive de Beckham !

Publié le 29 janvier 2020 à 10h45 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani a récemment fait l’objet d’une offensive de l’Inter Miami. Son entourage confirme d’ailleurs une très grosse offre.

Le feuilleton Cavani entre dans son sprint final. À six mois de la fin de son contrat au PSG, le Matador souhaite partir afin de s’engager avec l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros auraient d’ailleurs offert 15M€ au club de la capitale. Mais Leonardo n’a pas encore donné sa réponse. La situation semble donc s’enliser ce qui pourrait permettre à un autre prétendant de se positionner. Ainsi, plusieurs médias ont révélé l’intérêt de l’Inter Miami. Et l’entourage d’Edinson Cavani confirme l’approche de la franchise de MLS créée par David Beckham qui aurait transmis une offre « très importante » au Matador .

«L’offre transmise par l’Inter Miami est très importante»