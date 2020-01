Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo retiendrait encore Edinson Cavani !

Publié le 28 janvier 2020 à 19h45 par T.M.

Pour acter l’arrivée d’Edinson Cavani, l’Atlético de Madrid aurait augmenté son offre à 15M€. Un montant qui ne serait toutefois pas suffisant aux yeux de Leonardo.

Les informations se multiplient concernant l’avenir d’Edinson Cavani. A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’Uruguayen se rapprocherait de l’Atlético de Madrid. Toutefois, un accord entre les deux clubs ne serait pas encore trouvé. Néanmoins, cela en prendrait la voie. En effet, ce mardi, El Chiringuito a annoncé que Leonardo était finalement prêt à accepter l’offre revue à la hausse des Colchoneros, qui serait de 15M€ désormais. Toutefois, selon L’Equipe , le départ de Cavani serait encore loin d’être réglé.

Leonardo attend plus