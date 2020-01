Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait lâché une bombe en coulisse !

Publié le 28 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Edinson Cavani aurait annoncé son départ au vestiaire du PSG. L’optimisme régnerait dans le clan du Matador en vue d’un transfert à l’Atlético de Madrid.

Plus le temps passe, plus le départ d’Edinson Cavani semble inéluctable. En fin de contrat en juin prochain, le Matador souhaite quitter le PSG cet hiver afin de retrouver du temps de jeu et fait d’un transfert à l’Atlético de Madrid une priorité. Et alors que le club parisien attend toujours une offre satisfaisante des Colchoneros afin de boucler le deal avant le 31 janvier, Edinson Cavani semble convaincu par son départ.

Cavani aurait annoncé son départ en interne