Mercato - PSG : Edinson Cavani serait clairement fixé pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2020 à 17h15 par T.M. mis à jour le 30 janvier 2020 à 17h28

Durant tout ce mercato hivernal, l’avenir d’Edinson Cavani était au cœur de toutes les rumeurs. Désormais, le dossier serait réglé : l’Uruguayen va rester au PSG.

A 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani n’avait qu’une idée en tête durant ce mois de janvier : rejoindre l’Atlético de Madrid. Ces derniers jours, la question était donc de savoir si l’Uruguayen allait quitter ou non le groupe de Thomas Tuchel. Alors que les Colchoneros auraient été prêts à monter jusqu’à 18M€, cette somme n’aurait visiblement pas trouvé grâce aux yeux de Leonardo. Et alors qu’un accord était très complexe à trouver, le transfert de Cavani serait visiblement de l’histoire ancienne.

Cavani ne partira pas !