Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l’Atlético veut tourner la page avec Edinson Cavani...

Publié le 2 février 2020 à 15h45 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Edinson Cavani n’a donc pas rejoint l’Atlético de Madrid. Un sujet que veut désormais oublier Marcos Llorente.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’Atlético de Madrid a finalement dû faire une croix sur Edinson Cavani. En effet, n’ayant pas réussi à vendre Thomas Lemar, les Colchoneros n’ont pu répondre aux conditions financières fixées par Leonardo pour lâcher l’attaquant du PSG. Alors que Diego Simeone avait fait de Cavani sa priorité, les Colchoneros ont finalement dû se rabattre que Yannick Ferreira Carrasco pour se renforcer offensivement. Pour l’Atlético, cela a donc été un coup dur et on veut désormais passer à autre chose.

« Nous concentrer sur ce que nous avons »