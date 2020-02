Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria revient sur l'hiver agité de Cavani !

Publié le 2 février 2020 à 7h45 par La rédaction

Proche de s’engager à l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG, faute d’offre satisfaisante aux yeux de Leonardo. Angel Di Maria a fait passer un message fort à destination de l’Uruguayen à l'issue de la victoire contre Montpellier (5-0).

C’était un des événements de la rencontre entre le PSG et Montpellier ce samedi (5-0). Alors qu’il n’était plus apparu dans le groupe du PSG depuis plus de deux semaines, Edinson Cavani a fait son retour sur la pelouse du Parc des Princes. Si le Matador était très proche de s’engager avec l’Atlético de Madrid, raison de sa mise à l'écart du groupe ces dernières semaines, Cavani finira bien la saison avec le PSG. Après la rencontre, Angel Di Maria est revenu sur la situation d’Edinson Cavani à Paris.

« Il est à 100% avec nous depuis le début de l'année »