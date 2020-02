Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Atletico pousse un énorme coup de gueule sur Cavani !

Publié le 1 février 2020 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 1 février 2020 à 18h49

Très proche de s’engager à l’Atletico Madrid cet hiver, Cavani est finalement resté au PSG en l'absence d’offre suffisante. Le président de l’Atletico est revenu, amer, sur ce transfert avorté.

Edinson Cavani ne sera probablement plus au PSG la saison prochaine, mais il aurait pu être un joueur de l’Atletico Madrid dès aujourd’hui. Toutefois, les deux clubs n’ont jamais réussi à trouver un accord, même si le PSG n’a pas vraiment semblé enclin à lâcher son joueur en cours de saison. Si le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo a essayé de minimiser l’importance d’une telle signature, il n’a pas réussi à cacher son amertume et a promis de dévoiler un jour les raisons de cet échec.

« Cavani n'a pas d'importance »