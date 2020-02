Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision radicale à 20M€ !

Publié le 1 février 2020 à 13h15 par A.M. mis à jour le 1 février 2020 à 13h41

Au cœur de toutes les attentions cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Et pour cause, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a décidé de conserver le Matador.

« On n'a jamais pensé le vendre, mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions . » Comme Leonardo l’a annoncé, Edinson Cavani avait demandé à partir, mais le PSG n’a jamais trouvé d’accord avec l’Atlético de Madrid pour un transfert cet hiver. Par conséquent, le Matador honorera son contrat jusqu’à son terme en juin prochain.

Al-Khelaïfi a refusé de lâcher Cavani