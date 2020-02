Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Cavani… Leonardo a sa stratégie pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 1 février 2020 à 10h45 par B.C.

Leonardo a une nouvelle fois montré avec Edinson Cavani qu’il ne comptait pas brader les joueurs du PSG malgré les envies de départ de certains. Une stratégie qui n’est pas anodine, au moment où la prolongation de Kylian Mbappé est loin d’être acquise.

Comme Neymar avant lui, Edinson Cavani a finalement été retenu par le PSG cet hiver. Le Matador avait pourtant fait savoir à Leonardo qu’il souhaitait quitter le club de la capitale pour rejoindre l’Atlético de Madrid, afin de retrouver un temps de jeu conséquent à quelques mois de la Copa America. Mais comme avec Neymar, Leonardo n’a accepté aucun compromis pour le transfert de l’Uruguayen. Le PSG attendait entre 20 et 30M€ pour son joueur tandis que l’Atlético n’était disposé qu’à ne verser que 15M€, un écart qui a fait la différence, et cette intransigeance dans les négociations n’est pas anodin.

La prolongation de Mbappé, un enjeu capital pour le PSG