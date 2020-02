Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Paqueta sort du silence après son faux départ !

Publié le 1 février 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant une piste chaude du PSG durant le mercato hivernal, Lucas Paqueta est finalement resté au Milan AC. Le milieu offensif brésilien apporte quelques précisions à ce sujet.

Tout au long du mercato de janvier, Lucas Paqueta (22 ans) a été annoncé dans le viseur du PSG pour venir renforcer le secteur offensif. Leonardo, qui était à l’origine de son recrutement au Milan AC, connaît bien le milieu offensif brésilien et souhaitait le relancer au Parc des Princes. Toutefois, les 30M€ réclamés par le club italien dans ce dossier ont finalement fait échouer les négociations pour Paqueta au PSG, qui a également été annoncé dans le viseur de la Fiorentina et de Flamengo. Et via un post sur son compte Instagram vendredi soir, Paqueta est revenu sur son mercato agité.

« Faire de mon mieux pour aider Milan »