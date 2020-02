Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive déjà prévue pour Cavani ?

Publié le 1 février 2020 à 8h15 par A.M.

Annoncé sur le départ tout l’hiver, Edinson Cavani restera finalement au PSG jusqu’en juin prochain. Mais l’avenir du Matador est loin d’être réglé pour autant.

Le feuilleton Cavani est terminé… pour cet hiver. Dans les prochaines semaines, l’avenir du Matador continuera en effet d’être commenté. Et pour cause, le contrat de l’Uruguayen prend fin en juin prochain au PSG, ce qui lui offre la possibilité de négocier avec les clubs de son choix en vue d’une arrivée libre à partir du 1er juillet prochain. Et la situation d’Edinson Cavani ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché.

L’Inter Miami va relancer Cavani !