Mercato - PSG : Le clan Cavani rétablit ses vérités !

Publié le 1 février 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que la presse espagnole annonçait qu'Edinson Cavani avait réclamé une énorme prime qui a refroidi l'Atlético de Madrid, l'entourage du joueur a réagi.

C'est désormais officiel, Edinson Cavani sera un joueur du PSG jusqu'à la fin de la saison. Longtemps annoncé dans le viseur de l'Atlético de Madrid, le Matador n'a finalement pas rejoint les Colchoneros . Et pour cause, selon les informations de AS , c'est une demande des agents du Matador qui a fait capoter le deal. Edinson Cavani aurait effectivement réclamé une énorme prime au dernier moment alors que tout semblait bouclé. Et l'Atlético n'a pas voulu répondre à la demande du numéro 9 du PSG.

«Quel intérêt on aurait à attendre la dernière minute pour demander une prime exorbitante'»