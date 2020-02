Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas n’a pas eu peur pour Payet !

Publié le 1 février 2020 à 3h30 par A.M.

Bien que la possibilité d'un départ de Dimitri Payet ait été envisagé cet hiver, André Villas-Boas assure qu'il n'a jamais tremblé.

Alors que l'hiver a été très calme du côté de l'Olympique de Marseille, l'hypothèse d'un départ de Dimitri Payet est venu troubler la sérénité phocéenne. En effet, au cœur du mois de janvier, L'Equipe a révélé l'intérêt de West Ham pour le capitaine de l'OM. Et compte tenu des finances du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud aurait eu du mal à refuser une offre importante pour Dimitri Payet dont le départ aurait grandement alléger la masse salariale. Malgré tout, André Villas-Boas a assuré qu'il n'avait pas eu peur de perdre son numéro 10.

«On est tranquilles, c’est fini pour nous»