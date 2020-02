Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une énorme confidence sur un dossier colossal !

Publié le 1 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que les versions se sont multipliées sur les coulisses du feuilleton Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid, Leonardo a livré sa version sur le faux départ du buteur uruguayen du PSG.

« Il y a des situations pires dans la vie que de rester au PSG. Je pense qu'il va assez vite se sentir mieux. il doit retrouver de la confiance et du rythme », a indiqué Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse sur l’issue du dossier Edinson Cavani, qui restera finalement au PSG jusqu’en juin prochain alors qu’il souhaitait rallier l’Atlético de Madrid cet hiver. Et dans des propos rapportés par RMC Sport, Leonardo a livré ses vérités sur les négociations entre le PSG et l’Atlético pour Cavani.

« Jamais eu d’accord »