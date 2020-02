Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un message fort après le feuilleton avec l’Atlético…

Publié le 1 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré son transfert avorté vers l’Atlético de Madrid cet hiver, Thomas Tuchel attend d’Edinson Cavani qu’il se remobilise au plus vite pour le PSG.

C’est donc confirmé : Edinson Cavani ne quittera pas le PSG avant la fin du mercato hivernal. Le buteur uruguayen, dont le contrat court jusqu’en juin prochain, souhaitait être transféré à l’Atlético de Madrid, mais les deux clubs ne sont jamais parvenus à trouver un accord. Cavani, forcément déçu, va donc devoir batailler ferme pour obtenir du temps de jeu avec le PSG. Et Thomas Tuchel lui a fait passer un message fort vendredi en conférence de presse.

« Il y a pire dans la vie… »