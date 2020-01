Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel interpelle Cavani après son transfert avorté !

Publié le 31 janvier 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani a finalement été contraint de rester au club. Et Thomas Tuchel souhaite remobiliser dès maintenant son buteur uruguayen…

Comme l’a confirmé Leonardo ce vendredi après-midi avant le début de la conférence de presse de Thomas Tuchel, le mercato hivernal du PSG est officiellement bouclé. Edinson Cavani, qui souhaitait quitter la capitale à six mois de la fin de son contrat pour rejoindre l’Atlético de Madrid, n’a donc pas pu obtenir gain de cause. Mais Thomas Tuchel n’accable pas pour autant le buteur du PSG et souhaite le remobiliser au plus vite pour les prochaines échéances.

« Il y a pire que de rester au PSG »