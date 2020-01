Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Cristiano Ronaldo» s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 1 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il arrivera à Barcelone à l’issue de la saison, Francisco Trincão s’est enflammé quant à son futur en Catalogne.

Barcelone tient peut-être le successeur tant attendu de Luis Suarez. Ce vendredi 31 janvier, jour de fermeture du marché des transferts, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du prometteur attaquant Francisco Trincão en provenance de Braga, contre 31M€. Mais le Portugais n’arrivera en Catalogne qu’à l’issue de la saison. Si un remplaçant à Luis Suarez était espéré dès cet hiver à cause de la blessure de l’Uruguayen, les nombreux échecs du Barça dus au manque de moyens du club ont obligé Barcelone à reporter l’arrivée d’un attaquant à cet été. Sur Twitter , Francisco Trincão s’est exprimé à propos de son arrivée à Barcelone.

« Je suis très heureux de pouvoir porter le maillot du FC Barcelone »

« Je suis très heureux de pouvoir porter le maillot du FC Barcelone à partir du 1er juillet, ce qui sera un grand honneur. Avant que ce jour arrive, je suis corps et âme au SC Braga et je garderai tout l'engagement et la concentration pour aider mon équipe actuelle à remporter de nombreux succès » , a expliqué Francisco Trincão sur Twitter .