Mercato - PSG : Leonardo dévoile les coulisses du feuilleton Cavani !

Publié le 31 janvier 2020 à 17h45 par B.C.

En marge de la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi, Leonardo a confirmé qu’Edinson Cavani ne partira pas cet hiver. D’ailleurs, le PSG n’a jamais eu l’intention de s’en séparer à en croire les propos de son directeur sportif.

Il ne faudra pas attendre minuit pour connaître l'issue du dossier Cavani. Dès ce jeudi soir, la fin des négociations pour le départ du Matador a été annoncée par plusieurs médias, après plusieurs semaines de négociations entre les différentes parties. Malgré les envies d’ailleurs d'Edinson Cavani, désireux de retrouver du temps de jeu à l’Atlético, l’attaquant de 32 ans va donc rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat, en juin prochain. Présent face aux journalistes, Leonardo a confirmé la tendance et s’est prononcé sur le sujet.

« On n'a jamais pensé le vendre, mais… »