Mercato - PSG : L’Atlético aurait une certitude sur le dossier Cavani !

Publié le 31 janvier 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Passé proche de recruter Edinson Cavani cet hiver, l’Atlético de Madrid aurait un sentiment assez spécial à ce sujet. Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros, serait en réalité persuadé que le PSG n’a jamais eu l’intention de céder dans ce dossier…

Jeudi, le feuilleton Edinson Cavani a pris une toute nouvelle tournure puisque les négociations entre le PSG et l’Atlético de Madrid auraient été interrompus pour le transfert du buteur uruguayen. Cavani, dont le contrat court jusqu’en juin prochain au Parc des Princes, devra donc patienter jusqu’à cette échéance pour boucler son départ du PSG. Et L’Equipe apporte de nouvelles révélations sur les coulisses de ce dossier.

Une piste perdue d’avance pour l’Atlético ?

Selon le quotidien sportif, le directeur sportif madrilène Andrea Berta serait convaincu que le PSG n’avait jamais véritablement envisagé une vente d’Edinson Cavani cet hiver, et cette piste semblait donc perdue d’avance pour l’Atlético de Madrid. Alors que les deux clubs sont susceptibles de se croiser en quarts de finale de la Ligue des Champions, Leonardo aurait certainement mal vécu de voir le talent de Cavani se retourner contre le PSG, et l’Atlético serait donc parti perdant d’avance.