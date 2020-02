Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel se prononce sur un dossier sensible de l’été 2020 !

Publié le 1 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Comme d’autres joueurs du PSG, Thomas Meunier arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin 2020. Et Thomas Tuchel s’est montré assez mystérieux sur l’issue de ce dossier…

Interrogé dimanche dernier sur son avenir incertain au PSG alors que son contrat prendra fin en juin prochain, Thomas Meunier avait lancé un bel appel du pied à ses dirigeants : « Non, je n’ai toujours pas de nouvelles (…) À partir du 1er février, je pense qu’on va se retrouver autour de la table. Toujours envie de rester ici ? Rien n’a changé », indiquait Meunier. Et même si les profils au poste de latéral droit se font rares sur le marché des transferts, Thomas Tuchel n’a pas pu garantir que Meunier aurait droit à une prolongation de contrat de la part du PSG.

« Pour le moment, on doit attendre »