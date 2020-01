Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâche une réponse à Thomas Meunier sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2020 à 17h15 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Meunier multiplie les appels du pied envers la direction du PSG pour une prolongation de son contrat, Thomas Tuchel s’est prononcé sur ce dossier à l’issue encore incertaine.

« Des discussions pour une prolongation ? Non, je n’ai toujours pas de nouvelles (…) À partir du 1er février, je pense qu’on va se retrouver autour de la table. Toujours envie de rester ici ? Rien n’a changé », confiait récemment Thomas Meunier, qui a donc lancé un nouvel appel du pied dans l’optique d’une prolongation de son contrat au PSG. Interrogé en conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel a fait le point sur l’avenir de Meunier et ne semble pas en mesure de lui apporter une réponse concrète sur une éventuelle prolongation de contrat au PSG.

« On doit attendre »