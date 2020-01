Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vieira va boucler un joli coup au Barça !

Publié le 31 janvier 2020 à 15h00 par A.M.

En quête de renforts dans le couloir droit de sa défense, l’OGC Nice aurait bouclé l’arrivée de Moussa Wague sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Peu actif cet hiver, l’OGC Nice préfère se concentrer sur le prochain mercato d’été durant lequel les Aiglons pourraient frapper fort. Toutefois, Patrick Vieira souhaite toutefois recruter un latéral droit afin de compenser la blessure de Youcef Atal. Dans cette optique, le nom de Moussa Wague, peu utilisé au FC Barcelone, revient avec insistance.

Nice aurait bouclé le prêt de Wague

Et selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste du Parisien , Moussa Wague va bel et bien rejoindre l’OGC Nice dans les prochaines heures. Les Aiglons sont tombés d’accord avec le FC Barcelone pour un prêt avec option d’achat de l’international sénégalais barré par la concurrence de Sergi Roberto et Nelson Semedo au Barça.