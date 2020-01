Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui donne rendez-vous à Griezmann après son transfert avorté !

Foot - Mercato - Barcelone

Passé proche de signer au FC Barcelone ces dernières heures avant que les Catalans ne changent d’avis, Cédric Bakambu a préféré s’amuser de la situation.

En quête d’un avant-centre cet hiver, le FC Barcelone a multiplié les pistes afin de dénicher le successeur idéal de Luis Suarez, absent des terrains pendant quatre mois. Dans cette optique, Cédric Bakambu semblait être l’heureux élu. Comme révélé par L’Équipe, l’attaquant du Beijing Guoan s’était rendu à Hong Kong dans le but de prendre en vol pour Barcelone. Et alors que tout semblait bouclé, Éric Abidal a appelé les agents du Congolais pour annuler le transfert.

Une situation assez invraisemblable puisque tout semblait bouclé jusqu’à ce revirement de situation. Le Barça a finalement décidé de ne pas recruter de nouvel attaquant cet hiver, mais Cédric Bakambu a préféré s’amuser de la situation. « Yo Transfermarkt, tu peux changer mon historique des transferts en mettant ‘‘presque Barcelone’’ », ironise-t-il sur son compte Twitter avant de donner rendez-vous à Antoine Griezmann : « On se verra une autre fois . » L'ancien Sochalien, qui avait rejoint Beijing Guoan pour 74M€, est finalement retourné à Séoul pour retrouver ses coéquipiers.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please ?'??'??'No matter what happens we trust the process.Thank God for everything ?'??'??'See you an other time @AntoGriezmann ?'?? https://t.co/eeOzZMU7V2