Mercato - Barcelone : Vieira fait le forcing pour cet indésirable de Setién !

Publié le 31 janvier 2020 à 11h30 par A.M.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Moussa Wague semble être le joueur le plus proche du départ. Et l’OGC Nice tenterait de l’enrôler avant minuit.

Annoncé très actif cet hiver, le FC Barcelone aura finalement enregistré peu de mouvements. Toutefois, dans le sens des départs, ça pourrait encore bouger. Après avoir prêté Jean-Clair Todibo (Schalke 04), Carles Pérez (AS Roma) et Carles Aleña (Betis Séville), le Barça pourrait également céder Moussa Wague dans les prochaines heures. Et deux clubs sont en course.

Nice et le Torino à la lutte pour Wague